وزير التعليم لمنتقديه: "أنتوا لابسين في الحيط من 20 سنة وبحاول أخرجكم"



كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن نظام التعليم الجديد الذي بدأته الوزارة في مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، تتساوى مع الشهادات الأمريكية والبريطانية"، مضيفًا: "النظام ده راس براس مع الـig وip".

جاء هذا خلال ندوة نظمتها إحدى الصحف الخاصة، اليوم الخميس، بأحد الفنادق بحضور الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، ومجموعة من مديري المديريات ورؤساء الجامعات.

وأكد شوقي، أن هذا هو الاستثمار الأقيم في التعليم؛ لأن الدولة المصرية تمتلك حقوق تأليفه بالكامل.

وأضاف: "تكلفة تطبيق نظام الثانوية المعدل كلف الدولة 5 أضعاف تكلفة النظام الجديد، وكان باستطاعة الرئيس السيسي الاكتفاء بتطوير المراحل الأولى، ولكن الهدف كان انتشال الأجيال الموجودة بالمنظومة التعليمية القديمة من هذا المرض".

وتابع: "الناس بتقول عليا بلبسهم في الحيط، أنتوا لابسين بقالكم 20 سنة وأنا بحاول أخرجكم".

وأكد شوقي أن اكتمال المشروع يضمنه امتلاك الناس له واستيعابهم، حتى تعود مصر لسابق عهدها في التعليم: "أنا جالي منحة للدراسة في أمريكا من غير مايطلبوا ورقة واحدة أكتر من شهادتي، دلوقتي الأطباء المصريين مش لاقيين شغل في دول الخليج، انتوا راضيين بالوضع !".

وطالب أولياء الأمور بمساعدته في استثارة حب العلم والمعرفة في أذهان أبنائهم، ووضع مستقبل أبنائهم وتعلمهم الحقيقي أولوية أولى قبل الدرجات والشهادات.