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    قرينة الرئيس تزور مشروع الصوب الزراعية بالعاشر من رمضان

    07:22 م الخميس 27 ديسمبر 2018
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    كتب- محمد قاسم:

    تفقدت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروع "الصوب الزراعية" بالعاشر من رمضان، والذي تفقده الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ أيام.

    ونشرت قرينة الرئيس، على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، صورا الزيارة حيث التقطت الصور مع العاملات بالمشروع، كما استمعت لشرح من المسئولين عن المشروع.

    رافق السيدة انتصار السيسى خلال الجولة زوجات كبار المسئولين بالدولة.

    قرينة الرئيس انتصار السيسي مشروع الصوب الزراعية العاشر من رمضان

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