وزير التعليم: "بقالي سنتين مخدتش يوم إجازة"

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تبذل مجهودًا كبيرًا جدًا؛ لإحداث تغيير عميق في منظومة التعليم، في ظل ظرف تحاول فيه مصر النهوض بنفسها في مختلف المجالات، مضيفًا: "أنا بقالي سنتين كاملين مخدتش يوم إجازة ولا نص يوم حتى".

جاء هذا خلال ندوة نظمتها إحدى الصحف الخاصة، اليوم الخميس، بأحد الفنادق، بحضور الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، ومجموعة من مديري المديريات ورؤساء الجامعات.

وأضاف شوقي، أن جهود الوزارة لا ترتكز فقط على تغيير منهج، ولكن تغير ثقافي للمجتمع الذي اعتاد على كلمة: "البلد دي بلد شهادات".

ولفت إلى أن حياته منذ الطفولة مليئة بالعلم وحب النجاح، بداية من جده ووالده ومرورًا بعمله كأستاذ جامعي في الولايات المتحدة الأمريكية، وحتى عودته لمصر: "فؤجئت لما مسكت الوزارة إن معنى النجاح في مصر اختلف وأصبح معناه الشهادات والدرجات، أنا فضلت شهرين مش فاهم الناس ليه بتعترض على نظام البوكليت".

وأكد أن الزمن حول التعليم في مصر من متعة إلى "علقة سخنة": "الطلبة اعترضوا على الثانوية التراكمية علشان كانوا بيريحوا أولى وتانية وياخدوا العلقة في مرة واحدة في 3، لو حد في الخارج سمع إن شاب عنده 16 سنة بيريح سنتين هيجيله ذهول".

وقال إن المجتمع المصري في حاجة للاتفاق على فكرة وجود مرض: "المرة الوحيدة اللي اتفقنا فيها كانت أزمة 1967، واستحملنا فترة صعبة جدا، النهارده إحنا في فترة أصعب منها ومش هيبني مصر غير الناس".