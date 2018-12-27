"القابضة للمطارات": جاري الانتهاء من مطاري العاصمة الإدارية والبردويل

كتب- طه عبيد:

أكدت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية برئاسة الطيار أحمد جنينة، أن مطار العاصمة الإدارية الجديد جاري الانتهاء منه لافتتاحه عقب التشغيل التجريبي.

وذكرت الشركة- في بيان لها اليوم الخميس، أنه جاري استكمال توفير إجراءات التأمين بالمطار استعداداً لافتتاحه العام الجديد.

وبالنسبة لمطار البردويل، أوضحت الشركة أنه يتم حاليًا: توصيل التيار الكهربائي به، واختبار أنظمة تشغيل المطار "كهروميكانيكا- الاتصالات"، والانتهاء من أعمال محطتي تنقية المياه ومعالجة الصرف الصحي، وتخطيط الطرق الخدمية بالمطار، والطرق الداخلية ومدخل بوابات المطار، وكذلك مناطق انتظار السيارات والإتوبيسات.

كما تستكمل الشركة، السور الفاصل بين الموقع العام ومنطقة الترمك، ولم يتم تركيب البوابات على مداخل الترمك واستكمال دهان العلامات الملاحية على "الممر الرئيسى 16 / 34- طريق الخدمة للمعدات الأرضية"، فضلًا عن استكمال تركيب وحدات الإنارة على جانبي الممر، والانتهاء من تسوية شرائح الممر وتطهير الجزر من الأحجار والعوائق.