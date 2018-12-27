سعد سليم: رئيس الوزراء وجه بعمل خطة لزيادة إيرادات ​الصحف القومية

كتب- محمد غايات:

قال سعد سليم، رئيس مجلس إدارة دار التحرير للطبع والنشر، إن رئيس مجلس الوزراء استمع إلى كل رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية عن الوضع الحالي للصحف القومية والمشكلات التي تعاني منها بسبب تعويم الجنيه وزيادة سعر الصرف، وارتفاع اسعار الخامات.

وأضاف سليم، في تصريحات لمحرري مجلس الوزراء، عقب اللقاء، الخميس: "رئيس الوزراء وجه بتشكيل لجنة في كل صحيفة للعمل على وضع خطة محددة لتحقق إيرادات إضافية للصحف تساعدها على الاستمرار في القيام بدورها الثقافي والتنوري لمصر".