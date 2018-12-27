  • عاجل:آل الشيخ يطلق 9 تغريدات تعليقًا على قرار إعفائه من منصبه (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الطقس حصاد 2018 احتجاجات السودان رانيا يوسف مارتن لاسارتي محمد صلاح

    سعد سليم: رئيس الوزراء وجه بعمل خطة لزيادة إيرادات ​الصحف القومية

    06:03 م الخميس 27 ديسمبر 2018
    سعد سليم: رئيس الوزراء وجه بعمل خطة لزيادة إيرادات ​الصحف القومية

    سعد سليم، رئيس مجلس إدارة دار التحرير للطبع والنشر

    كتب- محمد غايات:

    قال سعد سليم، رئيس مجلس إدارة دار التحرير للطبع والنشر، إن رئيس مجلس الوزراء استمع إلى كل رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية عن الوضع الحالي للصحف القومية والمشكلات التي تعاني منها بسبب تعويم الجنيه وزيادة سعر الصرف، وارتفاع اسعار الخامات.

    وأضاف سليم، في تصريحات لمحرري مجلس الوزراء، عقب اللقاء، الخميس: "رئيس الوزراء وجه بتشكيل لجنة في كل صحيفة للعمل على وضع خطة محددة لتحقق إيرادات إضافية للصحف تساعدها على الاستمرار في القيام بدورها الثقافي والتنوري لمصر".

    سعد سليم مجلس الوزراء ?الصحف القومية تعويم الجنيه

    الخبر التالى:

    نقيب الصحفيين: رئيس الوزراء وعد بإيجاد حلول لمشكلات المؤسسات القومية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان