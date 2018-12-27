250 ألف جنيه غرامة.. ننشر توصيات "شكاوى الأعلى للإعلام" بشأن 10 مواقع

كتب- مصطفى علي:

قال جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للإعلام، إن اللجنة ناقشت عددا من الشكاوي ضد 20 موقعًا إلكترونيًا خاصة بترويج الأكاذيب، منها شكاوى جامعة جنوب الوادي.

وأضاف شوقي، أن عددًا من المواقع نقل أخبارا دون التأكد من صحتها أو معقوليتها، موضحًا، أن الخبر الذي حققت فيه اللجنة، تناول إقامة حفل جنس جماعي داخل أحد مدرجات الجامعة.

وتابع، في تصريحات صحفية، الخميس، أن اللجنة رصدت 7 مواقع إخبارية نقلت الخبر المفبرك دون التأكد من صحته، وأوصت اللجنة المجلس بتوقيع غرامة قدرها 250 ألف جنيه، على كل موقع روج لهذه الأكذوبة، ويتساوى في ذلك الموقع الذي فبرك الخبر من الأساس، والمواقع الستة التي نقلت عنه الخبر، وهي (ملتقى جامعة جنوب الوادي، عاجل قنا، التحرير، شبابيك، إيجي سعودي، الدستور، قنا الريف).

وأضاف: "الشكوى التي قدمتها جريدة الجمهورية ضد موقع "الجمهورية اليوم"، الجمهورية اليوم دوت كوم، الجمهورية اليوم المصرية، وأوصت اللجنة بإنذار للمواقع الثلاثة وإزالة شعار جريدة الجمهورية وإلغاء كل ما يدلس ويخدع الجمهور، خلال أسبوع من تاريخه.

وقال: "أوصت اللجنة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة عدم امتثال المواقع الثلاثة للإنذار؛ حماية لحقوق الملكية الفكرية".

وتابع: "هناك أيضًا شكوى مقدمة من شركة بترول بلاعيم ضد أحد صحفيي جريدة الفجر، وتم حفظها لعدم الاختصاص، لأنها لا تنصب على موضوع إعلامي".

وبالنسبة لباقي المواقع الإخبارية، قال: "هناك 4 مواقع، وجد فيها أخبار مغلوطة عن أسعار الطاقة، وهي (بوابة عالم الطاقة، التحرير، موتورز بلس، البوابة أعمال)، وأوصت اللجنة بتوقيع غرامة قدرها 250 ألف جنيه على 3 مواقع من هذه المواقع المخالفة، وإرسال إنذار للموقع الرابع؛ لتحديدها أسعار ومواعيد الزيادات على لسان مجهولين، ونشر أخبار دون التأكد من صحتها، ما يثير البلبلة.

وقال: "بخصوص الشكوى المقدمة من أحمد شوبير ضد أحد برامج قناة الحدث اليوم، أوصت اللجنة بإلزام البرنامج بتقديم اعتذار لشوبير عن الإهانات التي تعرض لها من خلال نشر تويتة منسوبة إلى الأخير دون التأكد من صحتها، واستمر البرنامج المذكور في إطلاق الاتهامات له حتى بعد علمه بأن التويتة غير صحيحة، كما أوصت اللجنة بتقديم إنذار إلى البرنامج المذكور "ستاد الزمالك".