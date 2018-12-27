رئيس القطاع الديني: نسعى لزيادة رواتب الأئمة.. وهذه حقيقة "حافز الإثابة"

كتب – محمود مصطفى:

كشف الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، عن وجود زيادة من 400:300 جنيه لجميع العاملين بالمدارس العلمية على مستوى الجمهورية.

وأضاف طايع، لمصراوي، الخميس، أن هناك زيادة في رواتب أئمة شمال سيناء من 600:300 جنيه، لافتا إلى أن الباب لا يزال مفتوحًا أمام الأئمة للعمل بمحافظة شمال سيناء.

ونفى رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، زيادة رواتب بعض الأئمة في شهر يناير المقبل، دون البعض الآخر، لافتا إلى أن الوزارة تحرص على تحسين دخول جميع العاملين بها.

ولفت جابر طايع إلى أن تحسين رواتب ودخول الأئمة يكون عبر دراسة مشروع الأجر المكمل بالتعاون مع وزارتي التخطيط والمالية.

وتداول بعض أئمة وزارة الأوقاف، على صفحاتهم مستندًا يوضح صرف حافز إثابة لبعض الأئمة المعينين من عام 2014، بدءا من يناير المقبل، وهو ما نفاه الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني.