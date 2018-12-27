صقيع وأمطار غزيرة وغلق موانئ.. الطقس السيئ (تغطية خاصة)

كتبت- عايدة رضوان:

تشهد بعض المحافظات، منذ مساء أمس الأربعاء وحتى اليوم الخميس، موجة من الطقس السيئ، تمثلت في رياح وأمطار، وانخفاض بدرجات الحرارة، وتتعرض محافظة الإسكندرية لـ"نوة الميلاد".

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة خلال الـ 72 ساعة المقبلة إلى حد الصقيع، وسقوط أمطار غزيرة ورعدية على بعض الأنحاء، ناصحةً المواطنين باستمرار ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خاصةً في فترات الليل والصباح الباكر، وتوخي الحذر فيما يخص السائقين.

ويقدم مصراوي تغطية خاصة لموجة الطقس السيئ التي تتعرض لها الجمهورية.

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