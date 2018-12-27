مجلس الوزراء يوافق على بدء تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيًا

كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على بدء تفعيل تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية إلكترونيًا، ليكون التفعيل اعتبارًا من 1/5/2019، ويبدأ حينها سداد جميع المستحقات الحكومية المشار إليها، فيما يزيد على خمسمائة جنيه، بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني، من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، ويجوز سداد ما دون ذلك بأي وسيلة من وسائل السداد، سواء كانت إلكترونية أو غيرها.

وتم التوجيه بأهمية العمل على استكمال كافة التدابير اللازمة قبل الموعد الجديد لتفعيل منظومة الدفع الإلكتروني، ومن ذلك إلزام كافة الجهات الإدارية المخاطبة بالقرار بتوفير البيانات المطلوبة، وتجميع وتصنيف تلك البيانات، واستكمال التنسيق مع القطاع المصرفي والبنك المركزي المصري بهدف نشر ماكينات نقاط التحصيل في الجهات الحكومية، والتوسع في إصدار ونشر وسائل السداد (البطاقات)، وكذا نشر ماكينات (QR Code) في نقاط التحصيل ذات الكثافة المنخفضة في عدد المدفوعات، واستكمال متابعة تنفيذ الحملة الإعلانية.

ويأتي ذلك في إطار سعي وزارة المالية للتفعيلل الكامل لمنظومة الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي والتكليفات الصادرة عن المجلس القومي للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية.

كما أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أنه من المقرر أن تستضيف محافظة الإسماعيلية فعاليات ماراثون الشيخ زايد الخيري في دورته الخامسة، صباح غدٍ الجمعة، 28 ديسمبر 2018.

واستعرض الدكتور صبحي، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، كافة التحضيرات لفعاليات النسخة الخامسة من الماراثون، الذي سيشارك فيه 15 ألف متسابق.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الماراثون يرسخ بأهدافه النبيلة المبادرات الخلاقة التي تخدم الإنسانية، ويؤكد في الوقت نفسه على أهمية الرياضة ودورها في الحفاظ على صحة الإنسان وتنمية وجدانه، إضافة لنشر الوعي بين المواطنين بأهمية ممارستها، فضلاً عن تخصيص عوائده لصالح الأعمال الخيرية في سبيل خدمة المجتمع.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن الماراثون يلاقي كل المساندة والتقدير من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويعبر عن عمق العلاقات بين مصر والإمارات حكومة وشعبا.

وأضاف: "تهدف إقامة الماراثون، إلى غرس الخير ومد يد العون للمرضى من خلال تلك الفعالية الخيرية، ويحمل المارثون اسم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، صاحب الأيادي البيضاء والمشروعات الخيرية في كل دول العالم".

ونوّه وزير الشباب إلى أنه من المقرر أن ينطلق الماراثون بطول 10 كيلومترات داخل مدينة الإسماعيلية، حيث يبدأ التجمع في الخامسة صباح غدٍ الجمعة، على أن تنطلق الفعاليات نحو الساعة السابعة صباحاً من أمام الكورنيش الجديد من طريق البلاجات، إلى أن ينتهي، في إستاد هيئة قناة السويس باحتفالية كبرى لجميع المشاركين، وتسليم الفائزين بالمراكز الأولى الجوائز الخاصة بهم.