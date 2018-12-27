هيرميس للتأجير التمويلي توقع اتفاقية مع "HSBC" لتمويل الشركات الصغيرة

القاهرة - مصراوي:

وقع كل من المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلي، وبنك "HSBC مصر"، اتفاقية تعاون مشترك للتوسع بخدمات وحلول التأجير التمويلي المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، على أن يبلغ إجمالي قيمة التمويلات المستهدفة 400 مليون جنيه خلال عام 2019.

وبحسب بيان من هيرميس اليوم الخميس، يقدم اتفاق التعاون دعما إضافيا للمبادرات التي كشفت عنها الحكومة والبنك المركزي لتعزيز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتباره العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني كونه يمثل شريحة هائلة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت شركة هيرميس، إن الاتفاقية الجديدة تهدف إلى دعم الشركات والمنشآت المتوسطة والصغيرة في مصر من خلال توفير التمويل اللازم لتلك المشروعات بأسعار فائدة منخفضة، إلى جانب الحصول على الأصول الرأسمالية والتدفقات النقدية لمزاولة نشاطها من خلال إبرام عقود تأجير تمويلي لفترات متوسطة وطويلة الأجل.

وقال أحمد الخولي الرئيس التنفيذي لشركة المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلي، إن إبرام اتفاقية التعاون مع بنك HSBC مصر يهدف إلى استحداث وتقديم حلول تمويل مبتكرة لمختلف الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في السوق المصري.

وأضاف الخولي أن هذه الاتفاقية تأتي تماشيا مع سياسات البنك المركزي، واستمرارا لتحقيق أهداف الشركة بزيادة نسبة تركز الشركات الصغيرة والمتوسطة بمحفظتها والتي تمثل حاليا 16% مقابل 6% فقط في نهاية عام 2017.

وكانت هيرميس للتأجير التمويلي أطلقت في شهر مايو 2018 برنامجاً مخصصاً يستهدف خدمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعمه بالتحالفات مع أبرز الموردين والشركاء القادرين على تسهيل حلول التمويل بشروط ميسرة ومدعومة.

وقال حلمي غازي المدير التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية العالمية لبنك HSBC مصر "تؤكد اتفاقية التعاون مع المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلي التزام البنك نحو دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق المصري"

وأضاف أن شبكة تواجد البنك في العديد من بلدان العالم تسمح له بتقديم الدعم والمساعدة للشركات الصغيرة والمتوسطة في سعيها للنمو على المستويين المحلي والدولي.

وأظهر أحدث تقرير أصدره البنك "HSBC Navigator" مؤخراً في مصر، أن 75% من الشركات في السوق المصري تشعر بالثقة بشأن النجاح مع تحسن ديناميكيات السوق في مصر، وبالتالي فإن اتفاقية التعاون هذه سوف تدعم تلك الشركات الساعية إلى تنمية أعمالها.

وكان بنك HSBC أطلق سابقا صناديق نمو للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في 2015 و2016، بقيمة إجمالية بلغت 600 مليون جنيه، كما ضاعف التزاماته في الميزانية العمومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عام 2017، وفقا للبيان.