وزيرة الصحة: فحص 22.7 مليون مواطن بمبادرة فيروس سي

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، فحص 9 ملايين و881 ألفا و688 مواطنا حتى ظهر اليوم السابع والعشرين "للمرحلة الثانية" من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار "١٠٠ مليون صحة".

وأوضحت وزيرة الصحة، في بيان اليوم، أن إجمالي المفحوصين في المبادرة الرئاسية منذ انطلاقها في الأول من شهر أكتوبر الماضي وصل إلى 22 مليونًا و770 ألفًا و20 مواطنا، موضحة أن الدولة تستهدف الوصول لكل المواطنين المحتمل إصابتهم بفيروس "سي"، وعلاجهم بالمجان تمامًا.

كما تواصل غرفة عمليات المبادرة تلقي استفسارات المواطنين على الخط الساخن ١٥٣٣٥، وكذلك الموقع الإلكتروني للمبادرة www.stophcv.eg ويتضمن مراكز علاج فيروس سي والأمراض غير السارية، وجميع التحاليل والفحوصات متوفرة بمراكز العلاج.