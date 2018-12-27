رئيس الوزراء يكلف بتشكيل مجموعة للتعامل مع نتائج "100 مليون صحة" بالمدارس

كتب- محمد غايات:

كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد والجهات المعنية بأهمية التعامل مع الإحصائيات، التي أظهرتها نتائج الكشف على طلاب المدارس المستهدفة طبقا لآخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية "100 مليون صحة"، والتي رصدت إصابة عدد من الطلاب بالأنيميا، والتقزم والسمنة وخلافه، موجها بتشكيل مجموعة عمل تضم عددا من الوزراء والمسئولين المعنيين للتعامل مع ذلك الملف .

وأوضحت وزيرة الصحة، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أن الوزارة تسعى للانتهاء من إجراء المسح الطبي لجميع المدارس المستهدفة خلال الترم الثاني من الدراسة، مؤكدة البدء في تنفيذ خطة للتعامل مع ما تم رصده من إصابات بين الطلاب، بالتعاون مع معهد التغذية القومي التابع للوزارة، الذي سيضع برامج تغذية صحية، على أن يتم إتاحتها على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة، والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم في هذا الشأن .