ينهي صناعة الطبيب المصري.. "الأطباء" تناشد الرئيس إلغاء "المستشفيات الجامعية"

كتب - أحمد جمعة:

أرسل الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، نداء وطلب للمقابلة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لمناشدته بالتدخل لإلغاء القانون رقم 19 لسنة 2018 بشأن تنظيم العمل فى المستشفيات الجامعية - ولائحته التنفيذية.

وقال نقيب الأطباء في خطابه، إنه تم رفض القانون ولائحته التنفيذية رفضا قاطعا؛ لما يمثلانه من تهديد للمنظومة العلاجية والتعليمية والطبية في مصر.

وحسب ما جاء في المخاطبة التي أرسلها النقيب إلى الرئيس، لم يقدم القانون 19 لسنة 2018 أي حلول للمشاكل الحالية بالمستشفيات الجامعية من نقص كوادر التمريض، ضعف البنية التحتية، ونقص التمويل، ويفتح باب الترهل الإداري ويخلق عدد كبير من الوظائف الإدارية التي تستنزف الموارد وتضخم المركزية والبيروقراطية.

وأضاف أن عواقب تنفيذ القانون 19 لسنة 2018 هو انهيار للرعاية الصحية -حسب قوله؛ لأن إنهاء التعليم الطبي بكليات الطب بفصل الكليات عن المستشفيات ينهي وجود صناعة الطبيب المصري ويفرض على مصر الاعتماد على استيراد الخدمات الطبية من الخارج وفتح باب احتكار مهنة الطب على الطبيب الأجنبي فى مصر.