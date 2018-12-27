مقترح برلماني لإلغاء الفوائد على قروض الشباب

كتب- محمد نصار:

أعلنت الدكتورة سحر عتمان، عضو مجلس النواب، تقديمها اقتراح برغبة إلى البرلمان، لإلغاء فوائد القروض الموجهة للشباب، في إطار دعم مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة، وذالك تشجيعًا لهم لمواصلة مشروعاتهم وتجاوز أي عقبات أو عراقيل.

وأكدت عتمان، في بيان، اليوم الخميس، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يدشنها شباب مصر، تعد عصب الاقتصاد الوطني كونها المشغل الأكبر للأيدي العاملة وتسهم في زيادة إيرادات الدولة من الضرائب والرسوم المتحققة من المنتجات التي تصنعها، وبالتالي إلغاء فوائد القروض على هذه المشروعات، سيكون له أثرًا بالغًا عليهم، بما يُعزز من طموحاتهم، ويدفعهم إلى بذل مزيد من الجهود.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن إعفاء الشباب من فوائد القروض الموجه لهم، أمر ليس بجديد وسائد في مختلف دول العالم، ومؤخرًا اتخذت الحكومة الجزائرية قرارًا بموجبه يقضي بإعفاء الشباب من فوائد القروض، تشجيعًا لهم ولأقرانهم ودعمًا للاقتصاد.

وشددت على أهمية توفير جميع ومسائل الدعم الحكومي لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خاصة الأفكار الإبداعية كونها تعد المخرج الوحيد لتوفير فرص العمل لشبابنا، لاسيما أن هذه المشاريع تعد متنفسًا لمن يعانون من البطالة، فضلًا عن أنها تدعم الدخل القومي.