أمين "الأعلى للثقافة" يكرم مرفت مرسي رئيس المركز القومي لثقافة الطفل

كتب- محمد عاطف:

أقامت لجنة ثقافة الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور سعيد المصري حفل تكريم لمرفت مرسي رئيس المركز القومي لثقافة الطفل لبلوغها سن المعاش.

وقدم الأمين العام درع المجلس لرئيس المركز السابق، تقديرا لإنجازاتها وتتويجا لجهودها المثمرة ورحلة عطائها في العمل الثقافي.

وحسب بيان، الخميس، حضر حفل التكريم، مقررة اللجنة الكاتبة نجلاء علام وعدد من كتاب وفناني أدب الطفل وعلى رأسهم رائد أدب الطفل يعقوب الشاروني والموسيقار هاني شنودة والدكتورة نادية الخولي رئيس المجلس المصري لكتب الأطفال والكاتب والمخرج صلاح الحلبي والدكتورة شهيرة خليل رئيس تحرير مجلة سمير والشاعر عبده الزراع والفنان صلاح بيصار والكاتب أحمد زحام والكاتب السيد نجم والسيناريست وليد كمال.