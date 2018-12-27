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    برلماني يطالب الحكومة بمراجعة عقود الإيجار القديمة: أهدرت المليارات

    01:21 م الخميس 27 ديسمبر 2018
    برلماني يطالب الحكومة بمراجعة عقود الإيجار القديمة: أهدرت المليارات

    مجلس النواب

    كتب- أحمد علي:

    تقدم النائب محمد العقاد، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، بشأن مراجعة عقود المحال المؤجرة من قبل الدولة لأشخاص اعتباريين منذ عدة سنوات وتهرب بعض المستأجرين من دفع القيمة الإيجارية التي لا تتناسب مع الوقت الراهن ما تسبب فى ضياع مليارات الجنيهات على الدولة.

    وأضاف العقاد، في طلبه، أن هناك الكثير من المحال التجارية المؤجرة من قبل الدولة لأشخاص اعتباريين ولكن هذه العقود لم يتم مراجعتها منذ سنوات إلى جانب أن هناك تهربًا من قبل البعض فى سداد القيمة الإيجارية وهذا الأمر تسبب في إهدار المال العام وضياع حق الدولة.

    وطالب عضو مجلس النواب، بتقديم حصر شامل لكل العقود الموثقة ومراجعتها وهل تتناسب مع الأسعار في الوقت الراهن من عدمه وإلزام المستأجرين بضرورة دفع القيمة الجديدة التي سيتم الاتفاق عليها بالإضافة لتحصيل المستحقات القديمة والتزمهم بعد ذلك في السداد.

    محمد العقاد طلب إحاطة رئيس مجلس الوزراء عقود الإيجار القديمة تهرب المستأجرين مجلس النواب

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