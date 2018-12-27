بالخرائط.. "التنبؤ بالفيضان" يعلن أماكن سقوط الأمطار اليوم وغدًا

كتب- محمود مصطفى:

توقع مركز التنبؤ بالفيضان، التابع لوزارة الري، هطول أمطار غزيرة، اليوم الخميس، على السواحل الشمالية الشرقية، تقل شدتها على السواحل الغربية والوجه البحري وخليج السويس، وتصل إلى القاهرة.

ونشر المركز على صفحته بموقع "فيسبوك" خرائط وبيانات لحالة الطقس، خلال الساعات المقبلة.

وتوقع المركز، سقوط أمطار خفيفة، غدا الجمعة، على السواحل الشمالية والوجه البحري، تصل إلى القاهرة.

وقال المركز، إنه من المتوقع سقوط أمطار قد تكون غزيرة على السواحل الشمالية الشرقية، تقل شدتها على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري وخليج السويس، تصل إلى القاهرة.