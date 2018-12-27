مجلس الوزراء ينشر فيديو لمشروع "النورس الجديدة" ببورسعيد

كتب- محمد غايات:

نشرت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيديو لمشروع "النورس الجديدة" بمحافظة بورسعيد.

وتناول الفيديو أهمية المشروع الذي سيجعل محافظة بورسعيد أول محافظة على مستوى الجمهورية خالية من العشوائيات بنهاية هذا العام.

كما تناول الفيديو مدة تنفيذ المشروع، والتي بلغت 15شهرًا، وجرى تنفيذه على مساحة 16 فدانًا، بتكلفة بلغت 295 مليون جنيه، وتصل المساحة الإجمالية للشقة السكنية الواحدة لحوالي 124مترًا مربعًا وصافي 94 مترًا مربعًا، وتتكون عمارات المشروع من 44 عمارة بإجمالي 880 وحدة سكنية، مزودة بجميع المرافق والخدمات التي يحتاج إليها المواطنون.

يأتي ذلك استمرارًا لحرص المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، على تسليط الضوء على الجهود المبذولة من قبل الدولة لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، بمختلف ‏محافظات الجمهورية.