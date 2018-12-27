أكثر الكلمات إنتشاراً

بشاير الخير2 حصاد 2018 احتجاجات السودان رانيا يوسف مارتن لاسارتي احتجاجات فرنسا محمد صلاح

برلماني يطالب باستغلال زيارة ملك بلجيكا وزوجته في الترويج للسياحة

11:45 ص الخميس 27 ديسمبر 2018
برلماني يطالب باستغلال زيارة ملك بلجيكا وزوجته في الترويج للسياحة

النائب محمد المسعود

كتبت- ميرا إبراهيم:

طالب النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، باستغلال زيارة الملك فيليب ملك بلجيكا، وزوجته الملكة ماتليد، للقاهرة، في الترويج للسياحة المصرية عالميا، مؤكدا أن الزيارات الترفيهية لقادة العالم ومشاهيره لها دور قوي في الترويج الإيجابي للسياحة المصرية.

وأوضح المسعود، في بيان،الخميس، ضرورة الاهتمام بتوثيق الزيارة من خلال مصورين محترفين، بما يعكس روعة وجمال المناطق السياحية المصرية، وأن يتم بثها ونشرها في وسائل الإعلام العالمية.

وأضاف، أن السياحة المصرية بدأت في تلافي كبوتها، بالخطوات الفعالة التي تم اتخاذها، ولكن يتبقى الاهتمام بالترويج الفعلي والحقيقي من قبل مختصين وخبراء عالمين في هذا المجال.

وكان الملك فيليب وزوجته، وصلا إلى مطار القاهرة أمس، وجرى إنهاء إجراءات وصولهما من الصالة الرئاسية.

محمد المسعود مجلس النواب الملك فيليب بلجيكا السياحة المصرية

الخبر التالى:

"القوى العاملة": استئناف قبول طلبات التدريب بمكافأة شهرية 1200 جنيه الأحد
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان