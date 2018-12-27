برلماني يطالب باستغلال زيارة ملك بلجيكا وزوجته في الترويج للسياحة

كتبت- ميرا إبراهيم:

طالب النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، باستغلال زيارة الملك فيليب ملك بلجيكا، وزوجته الملكة ماتليد، للقاهرة، في الترويج للسياحة المصرية عالميا، مؤكدا أن الزيارات الترفيهية لقادة العالم ومشاهيره لها دور قوي في الترويج الإيجابي للسياحة المصرية.

وأوضح المسعود، في بيان،الخميس، ضرورة الاهتمام بتوثيق الزيارة من خلال مصورين محترفين، بما يعكس روعة وجمال المناطق السياحية المصرية، وأن يتم بثها ونشرها في وسائل الإعلام العالمية.

وأضاف، أن السياحة المصرية بدأت في تلافي كبوتها، بالخطوات الفعالة التي تم اتخاذها، ولكن يتبقى الاهتمام بالترويج الفعلي والحقيقي من قبل مختصين وخبراء عالمين في هذا المجال.

وكان الملك فيليب وزوجته، وصلا إلى مطار القاهرة أمس، وجرى إنهاء إجراءات وصولهما من الصالة الرئاسية.