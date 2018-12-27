أمطار غزيرة والحرارة تصل 12 بالقاهرة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم

كتبت- عايدة رضوان:

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، اليوم الخميس، يصاحبها سقوط للأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومناطق من شمال سيناء تكون غزيرة ورعدية على بعض المناطق.

وأضافت الهيئة، في بيان عبر موقعها الرسمي، أن السحب يصاحبها سقوط للأمطار وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليسود طقس بارد على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، على أن تنشط الرياح على شمال البلاد حتى القاهرة ومناطق من سيناء، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.

وعن درجات الحرارة المتوقعة ليوم الخميس:

السواحل الشمالية الغربية 16 13

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 17 14

الوجه البحري والقاهرة 17 12

شمال الصعيد 17 07

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 22 10