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"GPS وواي فاي".. بدء تشغيل 25 أتوبيسًا للنقل الداخلى في 6 أكتوبر

10:28 ص الخميس 27 ديسمبر 2018
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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، استلام 25 أتوبيسًا للعمل بالنقل الداخلي في المدينة، ضمن منظومة النقل الجماعي التي تتبناها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ لحل مشاكل المواصلات والنقل الداخلي بالمدن الجديدة، من ميزانية مجالس الأمناء بالمدن.

وقال منيع، في بيان، اليوم الخميس، إن الأتوبيسات تتضمن كل التقنيات الحديثة لضمان أعلى جودة في التشغيل بشكل منتظم، بجانب معدل الأمان، من خلال توفير (أجهزة GPS – كاميرات مراقبة – منظومة دفع إلكتروني – واي فاي – شاشات عرض للمحطات – موبيل أبلكيشن– اشتراكات ممغنطة، وغيرها من الوسائل الحديثة المُستخدمة فى مجال المواصلات).

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة 6أكتوبر، أنه جرى عقد اجتماع موسع مع أعضاء مجلس الأمناء، وممثلي سكان المدينة، لمناقشة خطوط سير الأتوبيسات التى من المقرر تشغيلها في يناير القادم، حيث تم الاتفاق على أن تغطى خطوط السير أغلبية طلبات أهالي المدينة، خاصة المناطق ذات الكثافات السكانية العالية، ومناطق ابني بيتك، والإسكان الاجتماعي.​

علاء منيع واي فاي GPS المدن الجديدة أتوبيسات النقل الجماعي

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