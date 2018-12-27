وزير النقل: نولي اهتمامًا كبيرًا بملف تطوير الموانئ

كتب- أحمد نجيب:

اجتمع الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، مع اللواء رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، بحضور قيادات القطاع؛ لبحث زيادة التعاون مع الدول الإفريقية في مجال النقل، من خلال إشراك المجتمع الملاحي، خاصة أن مصر حاليًا بصدد رئاسة الاتحاد الإفريقي 2019.

وأوضح الوزير، ضرورة أن تصبح مصر مركزًا لوجيستيًا ومركزًا للخدمات وليس مجرد معبر للسفن، ومن ثم يجب تطوير الموانئ لتكون مجهزة بمرافق لتموين السفن بالوقود وقزقات وترسانات لإصلاح السفن.

وأضاف عرفات، في بيان، اليوم الخميس، أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بدراسة المخطط الشامل لتطوير الموانئ المصرية، الذي ينفذه حاليًا مركز البحوث والدراسات لقطاع النقل البحري بمشاركة مكتب استشاري ألماني، لما سيكون لهذه الدراسة من أثر كبير في تنفيذ استراتيجية تطوير الموانئ المصرية بما يتفق مع رؤية مصر 2030.

وأوضح عرفات، أهمية تنفيذ نظام الشباك الواحد لربط المجتمع المينائي وتيسير الإجراءات بدءًا من ميناء الإسكندرية؛ بهدف رفع تصنيف مصر في مؤشر Doing Business، بالإضافة إلى أهمية تطبيق الفاتورة الشاملة في جميع الموانئ المصرية وأشاد بالتطبيق الفعلي في ميناء دمياط.

ومن الجدير بالذكر أن مبادرة الحزام والطريق (طريق الحرير) الصينية تضع في اعتبارها الموانئ الإفريقية لتصبح إحدى حلقات الوصل على هذا الطريق وخاصة ميناء مومباسا الكيني بشرق إفريقيا الذي سينقل البضائع للدول الحبيسة ويمتد إلى الساحل الغربي لإفريقيا. ​