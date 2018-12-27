قرار جمهوري بالموافقة على خطاب تفاهم بشأن منحة كويتية

القاهرة- أ ش أ:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم ٢٥٠ لسنة ٢٠١٨، بالموافقة على خطاب تفاهم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الموجه إلى حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لاستغلال منحة الصندوق بمبلغ ٥٠٠ ألف دينار كويتي لتمويل نشاطات المرحلة الثانية لمركز الوثائق الاستراتيجية التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، والموقع في القاهرة بتاريخ ١٣ مارس ٢٠١٨.

كان مجلس النواب وافق على هذا القرار في جلسته المنعقدة في ١٧ يوليو ٢٠١٨.

نشر القرار الجمهوري في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.