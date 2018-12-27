أكثر الكلمات إنتشاراً

بشاير الخير2 حصاد 2018 احتجاجات السودان رانيا يوسف مارتن لاسارتي احتجاجات فرنسا محمد صلاح

قرار جمهوري بالموافقة على خطاب تفاهم بشأن منحة كويتية

10:05 ص الخميس 27 ديسمبر 2018
قرار جمهوري بالموافقة على خطاب تفاهم بشأن منحة كويتية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

القاهرة- أ ش أ:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم ٢٥٠ لسنة ٢٠١٨، بالموافقة على خطاب تفاهم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الموجه إلى حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لاستغلال منحة الصندوق بمبلغ ٥٠٠ ألف دينار كويتي لتمويل نشاطات المرحلة الثانية لمركز الوثائق الاستراتيجية التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، والموقع في القاهرة بتاريخ ١٣ مارس ٢٠١٨.

كان مجلس النواب وافق على هذا القرار في جلسته المنعقدة في ١٧ يوليو ٢٠١٨.

نشر القرار الجمهوري في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.

هذا المحتوى من

السيسي قرار جمهوري منحة كويتية الصندوق الكويتي للتنمية مصر وزارة الاستثمار مجلس الوزراء

الخبر التالى:

استمرار إغلاق بوغازي الإسكندرية والدخيلة لسوء الأحوال الجوية
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان