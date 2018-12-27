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قرار جمهوري بالموافقة على قرض لإعادة تأهيل محطات الصرف الصحي والري

10:00 ص الخميس 27 ديسمبر 2018
قرار جمهوري بالموافقة على قرض لإعادة تأهيل محطات الصرف الصحي والري

الرئيس عبدالفتاح السيسي

القاهرة- أ ش أ:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم ٣١٥ لسنة ٢٠١٨، بالموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد" بشأن مشروع إعادة تأهيل محطات ضخ مياه الصرف الصحي والري (المرحلة الثانية) بمبلغ ٥٣ مليونًا و٢٠٠ ألف دولار أمريكي، والموقع في القاهرة في ٢١ ابريل ٢٠١٨.

ووافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته في ٢٥ يوليو ٢٠١٨.

نشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.

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