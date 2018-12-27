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الإفتاء: دعاوى المتشددين بمعاداة غير المسلمين تحريف لمبادئ القرآن والسنة

09:58 ص الخميس 27 ديسمبر 2018
الإفتاء: دعاوى المتشددين بمعاداة غير المسلمين تحريف لمبادئ القرآن والسنة

دار الإفتاء المصرية

كتب - محمود مصطفى:

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن القول بأن العلاقة مع الآخر في دين الإسلام وشريعته قائمة على العداوة والصدام والكراهية والعنف والشدة والغلظة قول باطل بنصوص القرآن والسنة وحال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته الكرام.

وأضافت الدار في فيديو "موشن جرافيك" أصدرته وحدة الرسوم المتحركة، الخميس، أن أمة الإسلام تحمل الرحمة والمحبة للخلق جميعًا دون نظر لاختلاف في العقيدة أو الجنس واللون.

وأوضح الفيديو أن دعاوى تيارات التشدد وجماعات الإرهاب وطوائف البغاة بوجوب معاداة غير المسلمين هو تحريف لمعاني ومبادئ القرآن الكريم والسنة المطهرة؛ لأن الإسلام يحض على حسن التعامل والتعايش مع الخلق أجمعين، وينهى عن معاداة غير المعتدين.

واختتمت الدار فيديو الرسوم المتحركة الجديد بأن ديننا لا يعرف العداوة ولا يحمل الكراهية، وإنما يدعو إلى المحبة والرحمة للعالمين، يقول الله تعالى: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ الله عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ الله يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾.

دار الإفتاء المصرية العداوة الرسوم المتحركة الإرهاب الجماعات الارهابية

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