خاص- مصراوي ترصد عمليات بيع أراضي سهل الطينة (صور)

كتب - أحمد مسعد:

شهدت الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية زحامًا شديدًا من قبل أهالي سيناء؛ لدفع مقدم عقود بيع المساحات الخاصة بالمزاد العام.

ورصدت عدسة مصراوي عمليات دفع عقود البيع وسط انتشار أمني مكثف من قبل الأمن لضمان سير عمليات البيع، وفقًا للقانون والحد من حالات الشغب.

وقال اللواء محمد حلمي، رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية، إن الهيئة تنفذ المرحلة الثانية من بيع مساحة 6 الآف فدان حتى الآن من ترعة الشيخ جابر بمنطقة سهلة الطينة بمحافظة شمال سيناء.

وأضاف حلمي، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الهيئة تتخذ كل الإجراءات التي تيسر عملية الدفع وضمان الحجز، موضحًا أنه إلى الآن لم تتحد موعد التسليم.

وأكد مدير الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أن مزاد البيع يشهد قبول من قبل أهالي شمال سيناء.

وأشار رئيس هيئة التعمير إلى أن الهدف من عمليات البيع هو تشجيع المواطنين والتيسير عليهم في الحصول على قطع أراضي للاستخدام الزراعي.

وكشف عدد من المنتفعين رضاهم عن عمليات الطرح والبيع، مطالبين بسرعة التسليم من قبل الهيئة العامة للتعمير والتنمية.

ويقول محمد طه حسن، أحد أصحاب كراسات الشروط أنه قطع مسافة تتجاوز الـ350 كيلو، لدفع مقدم قطعة الأرض التي كان واضعًا يده عليها، مشيرًا إلى أنه يفضل الحصول على الأرض بشكل قانوني "لأن هذه الفترة لا يوجد أحد فوق القانون".

وأضاف حسن البالغ من العمر 50 عامًا، لمصراوي، أنه كان مزارع زيتون لكن بعد انتشار مزارع الأسماك أجبر على تبوير الأرض وإقامة مزرعة سمكية عليها.

وأشار إلى أن الهيئة تقوم حاليًا بتقنين أوضاعهم والعودة للزراعة من جديد، مطالبًا بسرعة تسليم الأراضي التي رسي عليها عطاء المزاد.

وأنطلق المزاد في 17 ديسمبر الماضي، بعد إزالة التعديات التي تتمثل في أحواض الأسماك المخالفة.​