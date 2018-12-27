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اليوم.. البابا تواضروس يشارك الشباب في "تسبحة كيهكية" بالكاتدرائية

08:05 ص الخميس 27 ديسمبر 2018
اليوم.. البابا تواضروس يشارك الشباب في "تسبحة كيهكية" بالكاتدرائية

البابا تواضروس

كتب - إسلام ضيف:

يشارك البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس، مع الشباب القبطي في التسبحة الكيهكية "سينرجيا 2" والتي تنظمها "لجنة جامعة" بأسقفية الشباب بالكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويس.

ويشارك البابا أيضًا في "سينرچيا 2" الأنبا موسى الأسقف العام للشباب، والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، ولفيف من أحبار الكنيسة ومن الآباء الكهنة.

وتبدأ التسبحة الكيهكية الشبابية في التاسعة مساء، وتنتهي بالقداس الإلهي في ساعة مبكرة من صباح الجمعة.

البابا تواضروس الكاتدرائية المرقسية سينرجيا 2 الأنبا رويس

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