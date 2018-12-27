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القديس بولس الرسول.. رسالة ماجيستير تُناقش بالكلية الإكليركية

08:03 ص الخميس 27 ديسمبر 2018
القديس بولس الرسول.. رسالة ماجيستير تُناقش بالكلية الإكليركية

الكاتدرائية المرقسية

كتب - إسلام ضيف:

تنظم الكلية الإكليريكية للأقباط الأرثوذكس، اليوم الخميس، بكنيسة الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مناقشة رسالة الماجيستير حول "القديس بولس الرسول.. دراسة في فلسفة الأخلاق المسيحية".

وتناقش رسالة الماجيستير تحت رعاية البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بصفته عميدًا للكلية الإكليريكية، والرئيس الشرفي للجنة المناقشة، إلى جانب الأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان.

الأقباط الأرثوذكس كنيسة الأنبا رويس الكاتدرائية المرقسية رسالة ماجيستير

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