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بعد استقالة الكُنيسي.. تأسيسية الإعلاميين تعقد اجتماعًا طارئًا اليوم

07:59 ص الخميس 27 ديسمبر 2018
بعد استقالة الكُنيسي.. تأسيسية الإعلاميين تعقد اجتماعًا طارئًا اليوم

حمدي الكُنيسي

كتب - إسلام ضيف:

تعقد اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين اجتماعًا طارئًا، اليوم الخميس، في أعقاب استقالة الإعلامي حمدي الكُنيسي نقيب الإعلاميين من النقابة.

وقال طارق سعدة وكيل اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، في تصريحات صحفية إن الاجتماع الطارئ يأتي للتأكيد على التزام اللجنة التأسيسية بتنفيذ المهمة المكلفين بها من قبل الدولة، واتمامها على أكمل وجه وفقًا للقانون والدستور، ولإعادة توزيع بعض المهام على الأعضاء.

وكان الكنيسي، قد أعلن أمس الثلاثاء تقديم استقالته من نقابة الإعلاميين إلى رئيس الجمهورية؛ اعتراضًا على تعنت لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، لتعديل عدد من مواد قانون نقابة الإعلاميين الصادر منذ عامين.​

نقابة الإعلاميين حمدي الكُنيسي نقيب الإعلاميين

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