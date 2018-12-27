"الآثار": حال موقع سور مجرى العيون "صعب" ودراسة تطويره مستمرة

كتب ـ يوسف عفيفي:

قال الدكتور مصطفى أمين، مساعد وزير الآثار للشئون الفنية، إن العمل على مشروع تطوير سور مجرى العيون يجرى بالتعاون بين وزارة الآثار والبيئة ومحافظة القاهرة.

وأضاف أمين، في تصريحات لمصراوي، أن هناك عدة أمور خاصة بالنظافة والحماية، إلا أن حال الموقع "صعب" للغاية، ونتمنى بدء أعمال تطويره خلال الفترة المقبلة.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مطلع الشهر الجاري، بسرعة إخلاء منطقة سور مجرى العيون، حتى يتم البدء فى تطويرها، موضحًا أن هناك مخطط تطوير تم الانتهاء منه على أعلى مستوى، وتواصل أجهزة حي مصر القديمة، في أعمال هدم ونقل مدابغ سور مجرى العيون، للبدء في أعمال التطوير، وإعادتها منطقة تاريخية جاذبة للسياحة.

وتهدف خطة تطوير سور مجرى العيون، إلى إحياء هذه المنطقة التاريخية وإعادة إبراز رونقها الحضاري، بما تتمتع به من قيمة ثقافية، لتمثل إضافة جديدة على خارطة المقاصد الأثرية والسياحية بمصر، حيث يعد المشروع جزء ضمن تصور شامل لإعادة القاهرة كمدينة للتراث والفنون، ومركز للإشعاع الحضاري والثقافي، ومقصد سياحي رئيسي على صعيد الدائرتين الإقليمية والعالمية.

وتقوم خطة تطوير سور مجرى العيون، على نقل شاغلى المناطق المحيطة به من ورش ومصانع والوحدات الكائنة به، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاعتماد مخطط التطوير وانهاء كافة الموافقات والتصاريح الخاصة بذلك، إلى جانب تهيئة المرافق الرئيسية اللازمة للمشروع على حدود منطقة التطوير المشار إليها، تدبير المبالغ المالية اللازمة لصرف باقي التعويضات النقدية لشاغلي الورش والمصانع والوحدات الكائنة بمنطقة سور مجرى العيون.​