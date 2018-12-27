الآثار: إصدار عملات فضية لرحلة العائلة المقدسة حدث مهم لمصر

كتب ـ يوسف عفيفي:

وصف الدكتور مصطفى أمين، مساعد وزير الآثار للشئون الفنية، إصدار عملات تذكارية لرحلة العائلة المقدسة، بالحدث بالمهم لمصر، كونه يكلل المجهود والتعاون الجاري بين الوزارات والجهات المعنية وعلى رأسها الآثار والسياحة والمالية والكنيسة المصرية، لافتًا إلى أن العملات التي صدرت مطلية بالفضة، ومع الرواج لها بشكل أكبر ستصبح ذهبية في المستقبل.

وأوضح أمين، في تصريحات لمصراوي الأربعاء، أن وزارة المالية أصدرت عملة تذكارية على اعتبار أن يكون هناك تشجيعًا لأهمية الملف واستمرارًا للتناسق والتعاون مع الوزارات المعنية لإخراج شئ طيب، مؤكدًا أن رحلة العائلة المقدسة أمر مهم للغاية من الناحية الدينية والثقافية، وأن التواجد في مصر يعطي أهمية كبيرة لمصر كونها حضنًا وملاذًا لمن يلجأ إليها، وبالتالي سيكون للحدث صد طيب للغابة على المستوى المحلي والعالمي.

وكان الدكتور شريف حازم مستشار وزير المالية، أعلن أن الوزارة بصدد الاستعداد لافتتاح متحف خاص بالعملات المعدنية قريبًا وذلك داخل مصلحة سك العملة لجمع العملات النادرة فيه، موضحا أن وزارة المالية ستعمل خلال المرحلة المقبلة على صنع ميداليات جديدة لرحلة العائلة المقدسة من البرونزي المطلي بالفضة، حتى يكون سعرها في متناول أيدي محبي جمع هذه العملات.

واحتفلت وزارة الآثار ممثلة في قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع وزارة المالية -مصلحة سك العملة المصرية- بإصدار ميداليات مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر، وذلك في قصر المانسترلي بالقاهرة، بحضور كل من الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، والدكتور شريف حازم مستشار وزير المالية، واللواء عبدالرؤوف أحمدي رئيس مصلحة سك العملة.