افتتاح "بشاير الخير - 2" ورصد البؤر الإرهابية.. أبرز عناوين صحف اليوم

القاهرة - (أ ش أ):

أبرزت الصحف المصرية الصادرة، صباح اليوم الخميس، افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس لمشروع التطوير الحضري "بشائر الخير 2" بمنطقة غيط العنب بالإسكندرية، كما ركزت على عدد من قضايا الشأن المحلي.

وتحت عنوان "الرئيس يفتتح مشروع التطوير الحضاري بمنطقة غيط العنب بشائر الخير ـ 2"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة افتتح مشروع التطوير الحضاري "بشائر الخير ــ 2" في منطقة غيط العنب بمحافظة الإسكندرية، والذي يتضمن منطقة إسكان شاملة المرافق والخدمات وعددا من المنشآت الحيوية، من بينها مستشفى متكامل ومجمعات تجارية وخدمية ومركز للتدريب المهني، وآخر لذوى الاحتياجات الخاصة وحديقة تعليمية للأطفال ويعد المشروع نمطا حضاريا لتطوير المناطق السكنية غير الآمنة والخطرة على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الصحيفة أن مراسم الافتتاح بدأت بعرض فيلم تسجيلي من إنتاج إدارة الشئون المعنوية بعنوان "بشائر الخير ــ 2" تناول مراحل البدء فى التخطيط والتنفيذ للمشروع بالتنسيق بين المنطقة الشمالية العسكرية ومحافظة الإسكندرية والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتمويل المشروع ليظهر المشروع بذلك المظهر الحضاري المشرف.

وأشارت إلى أن الرئيس السيسى قام بتوزيع عقود الوحدات السكنية لمشروع "بشائر الخير ــ 2" على عدد من المواطنين من أبناء منطقة غيط العنب ، ثم قام بجولة تفقدية شملت إزاحة الستار عن لوحة المشروع واستمع إلى شرح تفصيلى لمكونات المشروع الذى روعى عند تنفيذه تحقيق أقصى استفادة من أرض المشروع، كما شاهد الرئيس السيسى هدم عمارتين خلال تفقده منطقة العشوائيات إيذاناً ببدء المرحلة الثالثة من مشروع بشاير الخير-3.

واختتم الرئيس السيسى جولته بتفقد نموذج لإحدى الوحدات السكنية ثم صعد بعدها إلى السطح لمشاهدة منطقة المشروع وأعمال تطوير محور المحمودية من أعلى، ثم تفقد المركز التجارى بالمشروع، والمرور على الملاعب بالساحة الرياضية لغيط العنب، والتقاط الصور التذكارية مع الأطفال واللاعبين الذين أعربوا عن سعادتهم البالغة للإمكانيات التى وفرها لهم المشروع.

ولفتت "الأهرام" إلى أن الافتتاح حضره كل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من الوزراء والمحافظين ونخبة من الاعلاميين وعدد من طلبة جامعة الاسكندرية.

وفي ذات السياق، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أشاد بمشاركة المجتمع المدني في مراحل مشروع بشاير الخير 1 و2 و3 بمحافظة الإسكندرية، وأكد أن هناك جهدا كبيرا مبذولا من رجال الأعمال والبنك الأهلي وصندوق تحيا مصر كي يخرج هذا المشروع إلي النور، وأنه لا يزال في حاجة إلي التمويل لاستكمال مراحله، وأعرب الرئيس عن رضاه عن التكلفة الإجمالية للمراحل الثلاث التي بلغت 9 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن "تحيا مصر"

والمجتمع المدني لن يتحملا المزيد من التكلفة خلال المرحلة المقبلة، حيث تم توفير 600 مليون جنيه من ميزانية وزارة الإسكان.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسي أكد، خلال افتتاحه للمرحلة الثانية من مشروع إسكان غيط العنب "‬بشاير الخير2"، أن غياب الحوكمة أدى إلي ضياع حق الدولة في عقود المحاجر والساحات والمحلات، ودعا لتطبيق آلية منضبطة لضمان حصول الدولة علي حقوقها.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس وجه وزارة المالية والمحليات بمتابعة العقود التي يتم إبرامها، والحرص علي التحصيل دون الخوض في نزاعات، وتوقيع وثيقة مؤمنة لتحديد حقوق كل طرف، كما كلف قائد المنطقة الشمالية العسكرية بتحصيل مستحقات الدولة من الحديقة الدولية وحدائق أنطونيادوس والشلالات الثلاثة، لكي تنتظم الأمور وتحصل الدولة علي حقها، وأشار إلي أنه في حال التخلف يتعين فسخ العقد.

وأشار الرئيس إلي أن بحيرة المنزلة تحتاج 30 مليار جنيه لإعادتها مثلما كانت، مؤكدا أنه ينبغي علي كل مواطن في الإسكندرية ومصر كلها ألا يقبل بالتعدي علي مستقبل أولاده، ووجه بإزالة العمارات المخالفة، واستنكر مطالبة نواب البرلمان بادخال المرافق في المناطق العشوائية وأضاف: "‬في موضوعية غايبة عن بلدنا بقالها سنين.. الحق حق وإن لم يتبعه أحد والباطل باطل ولو اتبعه الجميع".

وسأل الرئيس محافظ الإسكندرية عن الدخل الشهري للمحافظة، فأجاب بأن هناك 100 مليون جنيه من الموارد الذاتية، و550 مليونا من الموازنة العامة، فعلق السيسي بأن حوكمة الانفاق علي المحافظة يساعد علي زيادة حجم الانفاق وتحقيق الاستفادة القصوي منه.

ووجه الرئيس وزراء الكهرباء والبترول والإسكان بتوفير عدادات مسبوقة الدفع في كل منشأة جديدة يتم بناؤها، وإرسال الموظفين إلي كل البيوت لقراءة العدادات.

وأشارت الصحيفة ، إلي انه في سياق آخر ، دعا الرئيس إلي تنظيم النسل، وإلي تكاتف المجتمع المدني والمساجد والكنائس والإعلام لمواجهة هذه الظاهرة.

وتطرق السيسي إلي الصرف الصحي بالإسكندرية، فأوضح أنه تم تخصيص مليار جنيه من تحيا مصر في 2015 للتعامل معها، خاصة أن محطات الرفع كانت في حاجة إلي صيانة وإحلال، وتمت إزالة العوائق في مسارات الترع، وأشار إلي أن هناك أعمدة خرسانية تم صبها في الصرف والترع، مما يعني غياب الدولة.

وحول حملة 100 مليون صحة أكد الرئيس أن فحص طلاب المدارس كشف أن هناك أطفالا يعانون من الأنيميا وآخرون لديهم سمنة واستعداد للتقزم.

وفي الشأن المحلي، وتحت عنوان " الأمن يفسد مخططات طيور الظلام في ٢٠١٨"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن وزارة الداخلية نجحت في تحقيق ضربات استباقية ضد الخلايا الإرهابية وخفافيش الظلام من ذيول جماعة الاخوان وعناصرها المسلحة قبل تنفيذ أعمال تخريب ومخططات تم تمويلها لاسقاط مصر خلال عام 2018 تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بكشف وإفساد مخططات الجماعات الارهابية وضبط كل من يمثل تهديدا للامن والسلم العام.

وأشارت الصحيفة إلى أن الضربات ساهمت بشكل كبير في إعادة الهدوء للبلاد وأفسدت المخططات الإرهابية التي سعت لها الأجنحة المسلحة لجماعة الإخوان الارهابية مثل عناصر حركة حسم ولواء الثورة وكان البطل في تلك الضربات رجال الأمن الوطني باشراف اللواء عماد صيام مساعد وزير الداخلية وبمشاركة قطاعات الوزارة المختلفة.

وأوضحت "الأخبار" أنه قبل أيام من احتفالات رأس السنة تمكن قطاع الأمن الوطني من رصد بؤرة إرهابية تخطط لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت الهامة والحيوية ورجال القوات المسلحة والشرطة بإحدي المناطق النائية بمدينة العريش.

وأضافت أنه بمداهمة تلك البؤرة حدث اشتباك بإطلاق النيران مع العناصر الإرهابية لبضع ساعات وأسفر عن مصرع عدد (8) من العناصر الإرهابية ومحاولة مجموعة أخري الفرار من مكان المواجهة، حيث طاردتهم القوات وتمكنت من قطع طريق الهروب وفي تبادل لإطلاق النيران لقيت تلك المجموعة وعددهم (6) عناصر إرهابية مصرعهم وعثر بحوزتهم علي العديد من الأسلحة النارية والذخائر والعبوات الناسفة.

وأشارت الصحيفة إلي أن من أبرز الضربات التي وجهتها الداخلية للعناصر الإرهابية ، هي الإعلان عن مقتل 8 عناصر من حركة "حسم"‬ الإرهابية في مواجهات مع قوات الأمن وضبط 4 عناصر من الحركة بمحافظتي القاهرة والجيزة كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية في أعياد الميلاد ضد منشآت وشخصيات عامة تنفيذا لتعليمات التنظيم الدولي بالخارج وجاء تصدي أجهزة الوزارة في ضربات استباقية لإحباط مخططات الجماعة الإرهابية لنشر الفوضي بالبلاد .

وفي الشأن التعليمي، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حررت، إقراراً للطالب وولي الأمر بشأن "التابلت" الذي سيتم توزيعه على طلاب الصف الأول الثانوى بالفصل الدراسى الثاني، يفيد بأنه فى حالة تلفه أو فقدانه يدفع ولى الأمر 4500 جنيه مع تسليمه جهازا بديلًا، وفِى حالة حدوث أى عطل به يتم إصلاحه على نفقة ولى الأمر.

وأوضحت الصحيفة أن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر كتابا دوريا يؤكد أنه يتعين على جميع الجهات المعنية بالوزارة والمديريات التعليمية والعاملين بها والطلاب الالتزام بأن جهاز التابلت سيكون عهدة شخصية لحين انتهاء الدراسة بمرحلة الثانوية العامة، ويعتبر بعدها هدية مجانية للطلاب ولا يرده الطالب إلا فى حالة تحويله لنظام تعليمي آخر.

وأشار الكتاب الدوري إلى أن ولي الأمر والطالب سيلتزمان بالتوقيع على نموذج تسلم جهاز التابلت في شكل إقرار، وستلتزم المدرسة بحفظ أصل هذا النموذج في الملفات المحفوظة بالمدرسة، ويعتبر هذا النموذج عهدة ذات قيمة على المدرسة والعاملين بشئون الطلاب والمعلمين، وأي فقد للنموذج سيعرض المتسبب عنه للمساءلة تأديبيا وجنائيا ومدنيا، وتتولى وحدة المعلومات بالمدرسة إعداد كشوف ببيانات الطلاب والمعلمين والاداريين المستلمين لأجهزة التابلت وبها الرقم القومى والكود المسلسل لكل جهاز معتمدة من مدير المدرسة، مع إدخال البيانات على الموقع المخصص للمدرسة، بالتنسيق مع قسم الإحصاء بالإدارة التعليمية والمديرية.

وفي مجال النقل ، خاصة مترو الأنفاق ، ذكرت صحيفة "الجمهورية" في عددها الأسبوعي، أن وزير النقل الدكتور هشام عرفات أعلن عن الانتهاء من الأعمال الإنشائية للجزء الثاني من المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق فبراير المقبل تمهيدا لبدء تنفيذ الأعمال الميكانيكية والكهربية والسكة والتشطيبات في هذا الجزء الذي يشمل محطات "هشام بركات ــ قباء ــ عمر بن الخطاب ــ الهايكستب ومحطة المستشار عدلي منصور التبادلية بشرق القاهرة".

وأضاف الوزير أنه يتلقي تقارير يومية عن نسبة الإنجاز في هذا الجزء المقرر الانتهاء من تنفيذه في شهر ديسمبر 2019 وافتتاحه للجمهور مطلع 2020 متوقعا أن ينقل الخط الثالث بكامله 2 مليون مواطن يوميا بعد اكتماله.

وأكد الوزير أن العمل يجري علي قدم وساق لتنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث ، وهي المرحلة التي تمتد من "العتبة ــ إمبابة ــ المهندسين ــ بولاق الدكرور" وعدد المحطات 15 محطة وبطول 17.7 كم وتنقسم إلي 3 أجزاء.

وفي الشان الاقتصادي، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن وزارة الكهرباء حددت الشهر القادم لاستلام العروض المالية والفنية لإقامة أكبر مزرعة رياح بخليج السويس بطاقة 250 ميجاوات ويتنافس علي الفوز بها 3 تحالفات عالمية مصرية ويابانية وألمانية باستثمارات تزيد عن 250 مليون يورو بما يعادل اكثر من 5 مليارات جنيه.

ونقلت الصحيفة عن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة تأكيده أن الشهر المقبل سيشهد تشغيل عدد من مشروعات وخطوط نقل الكهرباء الجديدة ومحطات المحولات في مقدمتها مشروعات الطاقة الشمسية في بنبان بأسوان لدعم الشبكة القومية وفك الاختناقات بها بما يمكن من الاستفادة الكاملة من الاستثمارات التي تم ضخها لإقامة محطات التوليد وتقوية الشبكة.

وأوضح أن المشروعات الجاري تنفيذها حاليا تبلغ قيمة استثماراتها 515 مليار جنيه إلى جانب 25 مليار دولار لمحطة الضبعة وان قيمة استثمارات المشروعات التي تم تنفيذها ودخلت الخدمة حتي منتصف العام الحالي بلغت 361 مليارا و400 مليون جنيه بالإضافة إلى 4 مليارات و400 مليون جنيه لشركة النقل وأن إجمالي القدرات التي تم إضافتها للشبكة الموحدة خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي حتي منتصف العام الحالي تبلغ 25 ألف ميجاوات تعادل 12 مرة ضعف قدرات محطة السد العالي. ​