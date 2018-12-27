"الإسكان" تنشر أول صور لتشطيب عمارات "جنة" بعد غلق باب الحجز

كتب- محمد عبدالناصر:

نشر هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، صورًا للتشطيبات الخارجية لعمارات مشروع جنة للإسكان الفاخر بمدينة الشروق.

وقال يونس عبر حسابه بموقع "فيسبوك" اليوم الأربعاء: "ده مشروع جنة اللي بتنفذه وزارة الإسكان في مدينة الشروق.. جودة حياة للمصريين.. تحيا مصر".

وكان المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز مدينة الشروق، قال لمصراوي، في تصريحات سابقة، إنه يتم العمل الآن على تنفيذ مشروع جنة، والذي يتضمن 20 عمارة ، لافتًا إلى أن نسبة الإنجاز وصلت إلى 65%، موضحًا أنه يتم تجهيز الموقع لتنفيذ 26 عمارة أخرى لاستكمال مشروع جنة.

وأكد الشربيني، أن المشروع يتكون من مصطحات مائية، فيوجد حمام سباحة، ونادي صغير "كلوب هوس"، كما سيتضمن المشروع جامع وسوق تجاري، مع توفير ساحات لانتظار السيارات بالقرب من مداخل العمارات.

وأضاف الشربيني، هذا المشروع يشمل تنفيذ عمارات سكنية ذات مظهر حضاري متميز وجذاب، حيث سيتم استخدام أحجار المايكا الديكورية بالواجهات والتشطيب الكامل للوحدات السكنية، وتوفير المصاعد وتوصيل الغاز الطبيعي والتليفونات والكهرباء والمياه لكل العمارات.

وأوضح أن المشروع سيحاط بسور وبوابات ليعطي خصوصية للعمارات مع حدائق ولاند سكيب داخلية، وتنسيق موقع مميز يشمل البرجولات الخشبية وأعمال الأرصفة والزراعات والزخارف الديكورية بالزلط الملون ودهان أكشاك الكهرباء بلوحات فنية راقية.

وكانت وزارة الإسكان متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عأعلنت ن بدء التقديم للحجز الإلكتروني لوحدات مشروع "جنة" 14 أكتوبر حتى 4 نوفمبر 2018 الماضي،وبدأ التخصيص يوم 19 نوفمبر الماضي حتى 13 ديسمبر 2018 الجاري.

واختلف سعر المتر لوحدات المشروع باختلاف المدينة وموقع الوحدة وتميزها حيث يتراوح سعر المتر من حوالي 7,000 جنيه إلى 10,000 جنيه، فسجل سعر المتر في الشروق، 8,150 جنيه، ودمياط الجديدة 9,080 جنيه، وفي الشيخ زايد، 11,250 جنيه.