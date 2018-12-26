غرفة شركات السياحة: بحثنا مع البرلمان السماح باستيراد سيارات حديثة لنقل السياح

كتب يوسف عفيفي:

أعلن نادر عياد رئيس لجنة النقل السياحي بغرفة الشركات السياحية، أن القطاع السياحي يمتلك 467 أتوبيسا و501 مينى باص و3226 ميكروباص سياحى بإجمالي 39 ألف مقعد، وفقا لآخر دراسة حول طاقة النقل السياحي فى مصر التي أجريت منذ 2016 وحتى الآن.

وقال عياد في تصريحات صحفية، اليوم، إن لجنة النقل السياحة عقدت اجتماعا مع لجنة السياحة والطيران مجلس النواب لبحث تعديل القانون والسماح الشركات باستيراد سيارات من موديلات سابقة عن سنة الصنع بأكثر من عامين شريطة أن تكون حديثة.

ونوه إلى أن لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب أكدت للغرفة أن مصر تستقبل نحو 8 ملايين سائح بطاقة 4695 مركبة وفي حال عودة الحركة السياحية إلى ما كانت عليه عام 2010 سنحتاج الى نحو 1700 مركبة سياحية أخرى.

وأوضح رئيس لجنة النقل السياحي بالغرفة، أن اللجنة وجدت دعما كبيرا في هذا الملف من جانب لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب ووزارة المالية.

وأضاف أنه عرض أزمة سائقي السياحة وطالب بالسماح لكل سائق يحمل رخصة قيادة بالحصول على ترخيص للعمل كسائق سياحي لحل أزمة سائقي القطاع السياحي ككل تزامنا مع برنامج تدريب السائقين.