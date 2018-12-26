"الصحة": ضبط أدوية مهربة في 3 مخازن وصيدليات بالقاهرة والبحيرة

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ضبط 3 مخازن غير مرخصة في القاهرة والبحيرة تبيع أدوية مهربة ومجهولة المصدر، وغير مصرح بتداولها في الأسواق، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على السوق الدوائية.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان،، إن أولى المخازن عثر بداخلها على كميات كبيرة من المحاليل الطبية الاستراتيجية الناقصة في الأسواق، بما يضر بالمريض المصري الذي قد يحتاجها المرضي.

وأضاف "مجاهد"، في بيان اليوم، أن المخزن الأخر يضم كميات كبيرة من الأدوية المرخصة والأدوية غير المرخصة بوزارة الصحة، وكميات من الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية، كما تم ضبط مخزنًا غير مرخص في نطاق مدينة 6 أكتوبر، والذي يبيع أدوية ومستلزمات طبية مهربة.

من جهتها، قالت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة والسكان، إنه تم ضبط كميات من الأدوية المهربة وغير المسجلة بوزارة الصحة والسكان في 6 صيدليات مرخصة في القاهرة.

وأضافت "زيادة"، أن "التفتيش الصيدلي" ضبط 235 قرصًا من الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية تباع في صيدليات بدون فواتير، وتُباع بأزيد من سعرها الرسمي، وضبط شريطين ترامادول مهرب وغير معلوم المصدر، و360 عبوة من الأدوية المهربة وغير المسجلة بوزارة الصحة، و42 عبوة من الأدوية الخاصة بالتأمين الصحي وغير المصرح ببيعها في غير وحداته.

وأوضحت " زيادة "، أنه تم ضبط ألفي عبوة من تركيبات ومستلزمات مجهولة المصدر داخل الصيدليات والمخازن غير المرخصة، وكميات من العدسات المقلدة والمغشوشة.

وشددت "زيادة" على اتخاذ كافةالإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك المخالفات، وتحرير محاضر بالوقائع والعرض على النيابة العامة لإتخاذ اللازم.