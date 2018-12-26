بحضور "صباحي".. "الصحفيين" تنظم مؤتمرًا ومعرض صور دعمًا لفلسطين

كتب - مصطفى علي:

نظمت لجنة الشؤون العربية بنقابة الصحفيين، بالتعاون مع حركة مقاومة الصهيونية، مساء اليوم، فعالية كبرى بالنقابة؛ دعمًا لفلسطين ضد الصهيونية والتطبيع.

شارك في الفعالية حمدين صباحي، مؤسس تيار الكرامة والمرشح الرئاسي السابق، وقيادات نقابية، ولجان دعم فلسطين والمقاطعة ومناهضة التطبيع، ورؤساء وأعضاء عدد من الأحزاب الناصرية وتيار الكرامة، بالإضافة إلى مشاركة محمد عبدالغني عضو تكتل 25-30 بمجلس النواب، وكمال أبو عيطة القيادي العمالي ووزير القوى العاملة الأسبق.

وتضمنت الفعالية كلمات عدد من المشاركين ومعرض صور وكاريكاتير، إضافة إلى تقديم عدد من الفقرات الفنية بالأغاني الفلسطينية.

وقال عبدالعظيم المغربي، نائب أمين عام اتحاد المحامين العرب السابق، إن قضيتنا المركزية ستظل هي القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الحق الفلسطيني غير قابل للتفاوض أو التصرف.

وأضاف أن فلسطين لها حق العودة وتقرير المصير وإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس، لافتًا إلى أن العدو الأساسي للأمة العربية هو الكيان الصهيوني، الذي يسعى للهيمنة على المنطقة بالكامل، والذي يتجول حكامه في عالمنا الغربي كأنهم في بيوت مريحة، ويحققون طموحاتهم.

وتابع: "صفقة القرن التي يحاول تمريرها كل محتل وكل من يدافع عن الكيان الصهيوني، هي تصفية القضية الفلسطينية والوجود الفلسطيني وحقه في الوجود، وإنهاء الدولة الفلسطينية".