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بعد توجيه السيسي.. ملامح ومزايا نظام الدفع المُسبق لفاتورة الكهرباء

10:10 م الأربعاء 26 ديسمبر 2018
بعد توجيه السيسي.. ملامح ومزايا نظام الدفع المُسبق لفاتورة الكهرباء

كتب- محمد غايات وإسلام ضيف:
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، عددًا من ملامح نظام الدفع المُسبق لفاتورة الكهرباء.

وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في إنفوجرافيك نشره على "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، أن من بين هذه الملامح سهولة وضع رصيد بالعداد من خلال كارت الشحن، وإنذار المُستخدم عند انخفاض الرصيد إلى جانب وجود رصيد للطواريء.

كذلك أشار المركز إلى أن من بين هذه الملامح "الحماية من التلاعب، وتبادل البيانات بين العداد وشركة الكهرباء، وتحصيل جميع الفواتير مُقدمًا، وعدم الاحتياج لقاريء العداد والمُحصل.

ولفت المركز إلى أن التيار لا ينقطع حال نفاذ الرصيد، وذلك خلال أيام العطلات والساعات الصديقة "من الساعة 5 مساءً إلى العاشرة صباح اليوم التالي".

كان الرئيس السيسي وجه وزراء الكهرباء والإسكان والبترول بتحويل جميع العدادات لمسبوقة الدفع، أثناء حديثه بحفل افتتاح مشروع الإسكان بغيط العنب "بشاير الخير 2"، بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء.

وقال الرئيس: "الـ3 عدادات مسبوقة الدفع.. المواطن يحط الكارت ياخد مية وكهرباء وغاز.. أنا عارف أنه متحقق في الكهرباء.. عاوزه في المياه والغاز.. وده أرخص من اللي بتعملوه".

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