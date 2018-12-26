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"الأعلى للإعلام" يخاطب "ماسبيرو" لإفادته بأي قرارات منع إعلاميين من الظهور

09:45 م الأربعاء 26 ديسمبر 2018
"الأعلى للإعلام" يخاطب "ماسبيرو" لإفادته بأي قرارات منع إعلاميين من الظهور

كتب - مصطفى علي:

خاطب الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، نائلة فاروق رئيس قطاع التليفزيون؛ للمطالبة بإفادة المجلس عن أي وقائع تمس حرية الرأي والتعبير من ناحية وجود أسماء لشخصيات عامة أو لمعارضين أو سياسيين أو غيرهم، ممنوعين من الظهور على شاشات التليفزيون.

كما طالب الخطاب، رئيس قطاع التليفزيون بإفادة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بأي قرارات بمنع إعلاميين من أداء عملهم الإعلامي أو ضغوط تمارس على الإعلاميين في مختلف البرامج تمنعهم من أداء عملهم بكل حرية واستقلالية وذلك على سبيل الحصر.

وقال جمال شوقي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن التقرير نصف السنوي يتضمن فصلا كاملا عن حرية الرأي والتعبير ويتضمن وقائع منع كتاب من الكتابة أو إعلاميين من الظهور.

ماسبيرو الأعلى للإعلام منع الظهور الإعلامي نائلة فاروق مكرم محمد احمد

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