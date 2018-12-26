رئيس دار الكتب لمصراوي: ننتظر قرار النيابة لجرد مكتبة حسن كامي

كتب - محمد عاطف:

قال الدكتور هشام عزمي، رئيس دار الكتب والوثائق القومية بوزارة الثقافة، إنه ينتظر قرار النيابة العامة لبدء جرد مكتبة الفنان الراحل حسن كامي.

وفي وقت سابق، قررت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، تشكيل لجنة برئاسة "عزمي"؛ لفحص وجرد كافة محتويات مكتبة الفنان الراحل حسن كامي، وإعداد تقرير مفصل عنها على الفور لما تحتويه المكتبة من مقتنيات تراثية.

كانت قوة أمنية نفذت قرار النيابة العامة بغلق وتشميع مكتبة الفنان حسن كامي يوم 18 ديسمبر؛ ومنع التصرف في محتوياتها إلا بعد انتهاء أعمال اللجنة.

وقال رئيس دار الكتب والوثائق: قرار النيابة العامة بتشميع المكتبة إجراء احترازي للحفاظ عليها، ومازلنا ننتظر إنهاء الإجراءات القانونية في هذه القضية حتى نبدأ عملنا بجرد محتويات المكتبة.

وأوضح أنه من المقرر أن تُشكل وزيرة الثقافة، لجنة من المتخصصين من داخل دار الكتب والوثائق لجرد محتويات المكتبة، مستبعدًا أن تضم اللجنة أحدا من الخارج.

كانت مكتبة الإسكندرية تعاقدت مع ورثة الفنان حسن كامي؛ للحصول على جزء كبير من المكتبة، نظرًا لأهميتها الكبيرة للثقافة المصرية.