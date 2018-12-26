بالصور.. أول ظهور لـ"عبدالسلام المحجوب" بعد شائعات وفاته

كتب - محمد سامي:

قال النائب طارق السيد، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، إنه التقى اللواء عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية الأسبق ومحافظ الإسكندرية الأسبق، ظهر اليوم في منزله بالقاهرة؛ للاطمئنان على صحته.

وأضاف "السيد" في تصريحات لمصراوي، الأربعاء، أن حالة اللواء المحجوب جيدة، موضحًا أنه تعامل مع الشائعات التي ترددت منذ أيام عن وفاته، بحالة من الضحك.

واللواء عبد السلام المحجوب من مواليد عام 1935، حصل على بكالوريوس العلوم العسكرية، واشتهر بأنه كان أحد الضباط المشاركين فى العملية الخاصة بـ"جمعة الشوان"، والذى جسد قصته الفنان عادل إمام فى مسلسل "دموع فى عيون وقحة". وسبق أن شغل منصب وزير التنمية المحلية، ومحافظًا للإسكندرية.