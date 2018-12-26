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المتحدث العسكري ينشر فيديو عن المرحلة الثانية من "بشائر الخير"

07:14 م الأربعاء 26 ديسمبر 2018
المتحدث العسكري ينشر فيديو عن المرحلة الثانية من "بشائر الخير"

(مصراوي):
نشر العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري، فيديو عن المرحلة الثانية لمشروع "بشاير الخير" بمنطقة الإسكندرية، والذي يستهدف القضاء على العشوائيات بمنطقة غيط العنب.

واستعرض الفيديو ما يعايشه مواطني المنطقة من معاناة في فصل الشتاء وعدم حمايتهم من الأمطار، فضلًا عن المشكلات الموجودة بسبب عدم توفير صرف صحي جيد لهم، قبل تطويرها من قِبل القوات المسلحة.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الأربعاء، المرحلة الثانية من المشروع والتي تتضمن إنشاء 1870 وحدة سكنية، وإنشاء 18 بلوك بإجمالى 137 عمارة سكنية.

بشاير الخير2 تطوير العشوائيات المتحدث العسكري

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