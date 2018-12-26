"المحامين": إعداد كشف بهيئة الدفاع عن "عاشور" بقضية "التعليم المفتوح"

كتب مصطفى على

أعلنت نقابة المحامين، إعداد كشف للراغبين في المشاركة بهيئة الدفاع عن النقيب سامح عاشور، بقضية التعليم المفتوح، والتي تنظر محكمة جنح مستأنف المقطم، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، أولى جلساتها يوم 15 يناير المقبل.

وأوضح مصدر بالنقابة، في تصريح اليوم الأربعاء، أن ذلك الإجراء عقب إبداء أعداد كبيرة من المحامين رغبتهم في الدفاع عن النقيب العام وتضامنهم له، مضيفا: "هذا إطار تنظيمي لهيئة الدفاع وستقدم الكشوف لهيئة المحكمة بأولى جلسات القضية".

كانت محكمة جنح المقطم قضت يوم 20 ديسمبر، بحبس سامح عاشور، عامين وكفالة 20 ألف جنيه لامتناعه عن تنفيذ أحكام قيد خريجى التعليم المفتوح بجدول قيد النقابة، في القضية رقم ١٦٤١٠ لسنة ٢٠١٨ جنح المقطم.

كان عدد من خريجي التعليم المفتوح بينهم ممارسون لمهنة المحاماة، أقاموا جنحة مباشرة أمام جنح المقطم، يتهمون فيها نقيب المحامين سامح عاشور بمنعهم من ممارسة مهنة المحاماة رغم أحقيتهم في ذلك، عن طريق رفض قيد بعضهم في النقابة، ومنع آخرين من تجديد القيد في العام الحالي.