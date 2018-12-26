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    بالفيديو| "كهربا والشناوي" في فيلم ترويجي للمركز التكنولوجي لخدمات التجنيد

    05:00 م الأربعاء 26 ديسمبر 2018
    بالفيديو| "كهربا والشناوي" في فيلم ترويجي للمركز التكنولوجي لخدمات التجنيد

    اسلام جمال و محمود كهربا

    كتب- محمد نصار:

    نشرت القناة الرسمية لوزارة الدفاع المصرية، على موقع يوتيوب، فيديو ترويجي للمركز التكنولوجي الجديد لخدمات التجنيد، المقرر افتتاحه للجمهور بعد غدِ الجمعة.

    وشارك في الفيلم الترويجي، لاعب نادي الزمالك محمود كهربا، ومحمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، والممثل إسلام جمال.

    ويهدف المركز إلى تقديم خدمة تكنولوجية للمواطنين داخل وخارج مصر، من خلال الحصول على المستندات والخدمات بشكل إلكتروني لتوفير الوقت والجهد والمال، باستخدام طريقة السداد الإلكتروني كذلك؛ لمواكبة التطور الرقمي والمعاصر.

    وتقدم إدارة التجنيد والتعبئة العديد من الخدمات، وتصاريح السفر، ما يعد تطورًا كبيرًا بإدارة التجنيد والتعبئة.

    وزارة الدفاع فيلم ترويجي يوتيوب المركز التكنولوجي لخدمات التجنيد محمد الشناوي محمود كهربا إسلام جمال

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