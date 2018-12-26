بالفيديو| "كهربا والشناوي" في فيلم ترويجي للمركز التكنولوجي لخدمات التجنيد

كتب- محمد نصار:

نشرت القناة الرسمية لوزارة الدفاع المصرية، على موقع يوتيوب، فيديو ترويجي للمركز التكنولوجي الجديد لخدمات التجنيد، المقرر افتتاحه للجمهور بعد غدِ الجمعة.

وشارك في الفيلم الترويجي، لاعب نادي الزمالك محمود كهربا، ومحمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، والممثل إسلام جمال.

ويهدف المركز إلى تقديم خدمة تكنولوجية للمواطنين داخل وخارج مصر، من خلال الحصول على المستندات والخدمات بشكل إلكتروني لتوفير الوقت والجهد والمال، باستخدام طريقة السداد الإلكتروني كذلك؛ لمواكبة التطور الرقمي والمعاصر.

وتقدم إدارة التجنيد والتعبئة العديد من الخدمات، وتصاريح السفر، ما يعد تطورًا كبيرًا بإدارة التجنيد والتعبئة.