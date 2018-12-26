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    الرئيس السيسي يوزع الشيكولاتة على أطفال غيط العنب

    04:30 م الأربعاء 26 ديسمبر 2018
    الرئيس السيسي يوزع الشيكولاتة على أطفال غيط العنب

    صورة من محتوى الفيديو

    كتبت- عايدة رضوان ومي مدحت:

    وزع الرئيس عبد الفتاح السيسي، حلوى الشيكولاتة على الأطفال بغيط العنب بالإسكندرية، وذلك خلال تفقد مشروع التطوير الحضاري بالمنطقة والتي تعد المرحلة الثانية من مشروع "بشاير الخير 2".

    وشملت المرحلة الأولى من "بشاير الخير" 1632 وحدة سكنية، فيما يتضمن المشروع إنشاء 18 بلوكًا وعمارة فردية بإجمالي 37 عمارة تشمل 1869 وحدة سكنية.

    وسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي، 10 وحدات سكنية في مشروع إسكان بشاير الخير 2 بمحافظة الإسكندرية، كما شاهد فيلمًا تسجيلياً من إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، عن مدينة بشاير الخير 2، ومراحل إنشاء وتطوير المرحلة الثانية بمنطقة غيط العنب فى محافظة الإسكندرية.

    السيسي منطقة غيط العنب الإسكندرية بشاير الخير2

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