بعد سؤال السيسي عن دخل المحافظة.. هل أخطأ محافظ الإسكندرية في الإجابة؟

كتب- محمد نصار:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، تساؤلًا للدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية قائلًا: قولي حضرتك دخلك كام كل شهر؟.

ورد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، على الرئيس السيسي، قائلًا: دخلي الشهري المتوسط في حدود 100 مليون جنيه من الموارد الذاتية للمحافظة، إلى جانب نحو 500 مليون جنيه من الموازنة العامة للدولة، وممكن يزيدوا.

وقاطعه الرئيس السيسي متسائلًا: عارف هيزيدوا كام؟، ممكن تقولي متوقع الدخل يزيد بمقدرا كام ومنين؟.

ووفقًا لما صرح به محافظ الإسكندرية، يجب أن يصل متوسط دخل المحافظة السنوي مليار و200 مليون جنيه، بخلاف الـ500 مليون جنيه التي يتم تخصيصها من الموازنة العامة للدولة.

وفي الوقت الذي تشير فيه تصريحات المحافظ إلى أن دخل المحافظة السنوي يبلغ مليار و700 مليون جنيه، توضح الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الحالي 2019/2018، أن إجمالي موارد محافظة الإسكندرية تبلغ 782 مليونًا و894 ألف جنيه، في حين تبلغ إجمالي المصروفات 6 مليارات و504 ملايين و342 ألف جنيه،لتصل نسبة العجز في موازنة المحافظة إلى 5 مليارات و721 مليونًا و448 ألف جنيه.