البحث العلمي: نشر 20 ألف بحث دولي للمصريين في 2018 لأول مرة

القاهرة- أ ش أ:

كشف مؤشر البحث العلمي لشهر ديسمبر الحالي عن نشر 20 ألف بحث دولي للباحثين المصريين خلال عام 2018 وفقًا لقاعدة البيانات العالمية SCOPUS، بزيادة قدرها 7% عن العام الماضي الذي شهد نشر 18 ألفًا و772 بحثًا دوليًا، وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتخطى فيها عدد الأبحاث الـ20 ألف بحث دولي.

وأشار المؤشر إلى أن الأبحاث المنشورة في العلوم الطبيعية بلغت نسبتها (44.6%) من إجمالي الأبحاث، والعلوم الطبية (25%)، والعلوم الهندسية (20.9%)، والعلوم الزراعية (6.2%)، والعلوم الاجتماعية والإنسانية (33.3%).

ومؤشر "الشهر" هو مؤشر للعلوم والتكنولوجيا، يصدره شهريًا المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وكانت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، قد قامت بإنشاء المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار في فبراير 2014، كإضافة لجهودها الرامية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد القائم على المعرفة، ومساعدة صانعي القرار في وضع السياسات، التي يتعين اتخاذها في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، لمواجهة تحديات المستقبل ولتوحيد مصادر بيانات العلوم والتكنولوجيا في مصر بحيث يكون المرصد هو المصدر الأول لمعلومات وبيانات العلوم والتكنولوجيا والابتكار لجميع الهيئات الدولية.​