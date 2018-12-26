الرئيس السيسي يسلم عقود 10 وحدات سكنية بمدينة "بشاير الخير 2"

الاسكندرية- أ ش أ:

سلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، خلال فعاليات افتتاح مشروع الإسكان "بشاير الخير 2" بمحافظة الإسكندرية عقود 10 وحدات سكنية بالمدينة .

وسلم الرئيس السيسي العقود إلى كل من: طه وفدي أحمد عبد العال، أحمد محمود محمد حسن، ليلى عبد المحسن فريك قمصان، إبراهيم جبيصي حسن محمد، عصام يحيي عبدالعال محمد، مؤمن جاد أحمد، طارق السيد عمار عباس، محمد حربي أبوالحمد أحمد، سعيد محمد سعيد حسن منصور أحمد محمد على سالم. ​