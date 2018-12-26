  • عاجل:مبارك على كرسي ومرسي في القفص.. محاكمة اقتحام السجون (تغطية خاصة)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    بشاير الخير2 حصاد 2018 احتجاجات السودان رانيا يوسف مارتن لاسارتي احتجاجات فرنسا محمد صلاح

    الرئيس السيسي يسلم عقود 10 وحدات سكنية بمدينة "بشاير الخير 2"

    02:05 م الأربعاء 26 ديسمبر 2018
    الرئيس السيسي يسلم عقود 10 وحدات سكنية بمدينة "بشاير الخير 2"

    الرئيس السيسي

    الاسكندرية- أ ش أ:

    سلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، خلال فعاليات افتتاح مشروع الإسكان "بشاير الخير 2" بمحافظة الإسكندرية عقود 10 وحدات سكنية بالمدينة .

    وسلم الرئيس السيسي العقود إلى كل من: طه وفدي أحمد عبد العال، أحمد محمود محمد حسن، ليلى عبد المحسن فريك قمصان، إبراهيم جبيصي حسن محمد، عصام يحيي عبدالعال محمد، مؤمن جاد أحمد، طارق السيد عمار عباس، محمد حربي أبوالحمد أحمد، سعيد محمد سعيد حسن منصور أحمد محمد على سالم. ​

    هذا المحتوى من

    السيسي وحدات سكنية بشاير الخير2 عقود وحدات سكنية

    الخبر التالى:

    البحث العلمي: نشر 20 ألف بحث دولي للمصريين في 2018 لأول مرة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان