وزير التنمية المحلية يستعرض مع محافظ الشرقية إنجازات الخطة الاستثمارية للعام الحالي

القاهرة- أ ش أ:

استعرض اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية مع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، حجم الإنجاز في الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي الحالي، ومتابعة موقف المشروعات المتعثرة ودفع عجلة تنفيذها.

جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير التنمية المحلية، اليوم الأربعاء، مع محافظ الشرقية بمقر عام الوزارة.

وأكد اللواء شعراوي - خلال اللقاء - أهمية بذل أقصى الجهود لتحسين والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أهمية تذليل كافة المعوقات والمشكلات الخاصة بالمستثمرين في المحافظة، وعلى رأسها المستثمرين في مدينة العاشر من رمضان.



كما تم بحث آخر مستجدات جهود المحافظة فيما يخص ملف تقنين واسترداد أراضي وأملاك الدولة والأراضي الزراعية.