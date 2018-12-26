مجلس الوزراء ينشر حصاد "التعليم العالي" في 2018- انفوجراف

كتب- محمد غايات:

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عبر الصفحة الرسمية للمجلس، إنفوجراف عن حصاد قطاع التعليم العالي خلال عام 2018.

وتناول الانفوجراف، ارتفاع حجم الإنفاق الحكومي على البحث العلمي، إلى قيمة 3.4 مليار جنيه خلال الفترة (2017- 2018)، مقارنة بالفترة (2016- 2017).

كما تناول الانفوجراف تكلفة إنشاء 20 كلية جديدة في 9 جامعات بلغت 2.5 مليار جنيه، وأن تكلفة تمويل 2.126 مشروع من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية بلغت حوالي 1.9 مليار جنيه.

واوضح الانفوجراف، أن تكلفة تمويل أكثر من 620 مشروعًا في البحوث الأساسية التطبيقية بلغت حوالي 540 مليون جنيه، وأن تكلفة البرنامج المخصص لتطوير البنية التحتية للبحث العلمي لإنشاء 31 مركزاً و56معملاً مركزياً خلال الفترة (2014- 2018) بلغت حوالي 500 مليون جنيه، بالإضافة إلى إشارته إلى أن تكلفة إقامة 12 تحالف تكنولوجي لربط البحث العلمي بالصناعة بلغت 112 مليون جنيه.