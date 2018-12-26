السيسي: "بحيرة كينج مريوت هترجع زي الأول وأحسن"

كتبت- عايدة رضوان ومي مدحت:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الحق حق وإن لم نتبعه أحد والباطل باطل وإن اتبعه الجميع، مضيفًا: "الحق حق وإن ماكنش فيه حد بيمشي ورا الحق ده والباطل باطل ولو كلنا مشينا ورا منه".

وأكد الرئيس السيسي، ان الدولة تعمل على عودة بحيرة كينج مريوت كما كان بالماضي: "عاملين حسابنا إن بحيرة كينج مريوت ترجع زي الأول وأحسن، هنشيل كل المخلفات".

ومن جانبه قال اللواء أركان حرب كامل الوزيري، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أنه من المقرر بدء العمل ببحيرة كينج مريوت اعتبارًا من فبراير المقبل.

وعاود الرئيس السيسي، الحديث، قائلًا: "لازم كل مواطن في إسكندرية وفي مصر ألا يقبل التعدي على مستقبل أولاده"، مؤكدًا أن ذلك ليس مسئولية مسئولي الدولة فقط".



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